"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец показал в сети фото дочери с новой прической.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 24 декабря в Instagram опубликовал фотопортрет дочери Анастасии, на котором она запечатлена с укороченными волосами каштанового цвета.

"Дети растут. Сергеевна психанула, остригла косы, покрасила волосы", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Танчинець (@sergii_tanchynets)

На предыдущих снимках дочь Танчинца выглядела так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Танчинець (@sergii_tanchynets)

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".