Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец показал, как выглядел пять лет назад.

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Танчинец: Мой 2020-й был явно лучше, чем 2015-й
Танчинец: Мой 2020-й был явно лучше, чем 2015-й
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 2 декабря в Instagram обнародовал фотоколлаж, совместив свои снимки, сделанные с разницей в пять лет.

"Ну, не знаю, мой 2020-й был явно лучше, чем 2015-й", – подписал он публикацию.

"Кабанчиком был", – отреагировали на коллаж фолловеры.

"Половина человека", – прокомментировали фото до и после похудения артиста пользователи сети.

"Стал моложе на 10 лет, но остаешься, как всегда, хорошим человеком", – написали в комментариях подписчики.

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" лидер группы Танчинец стал одним из участников проекта, но покинул шоу после 11-го эфира.

Позже он заявил, что если бы не карантин, то не согласился бы принять участие в этом проекте.

Теги: БеZ обмежень, похудение, Сергей Танчинец
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