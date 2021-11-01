"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео

Галкин позирует в кадре в черной мантии с ирокезом на голове на фоне декораций, созданных к Хэллоуину.

Он появляется в кадре, стоя спиной к объективу, а затем, реагируя на прикосновения чьей-то руки, испуганно оборачивается, выпучив глаза и высунув язык.

"Пугалкин", – отреагировали на видео фолловеры.

"Ржака", – оценили ролик поклонники артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)