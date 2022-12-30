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30 декабря, 2022
 
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"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы

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Роговцева: Спасибо, что приходите, спасибо, что ждете, спасибо за смех, аплодисменты, за слезы и добрые слова
Роговцева: Спасибо, что приходите, спасибо, что ждете, спасибо за смех, аплодисменты, за слезы и добрые слова
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева призвала поклонников не тратить деньги на цветы для нее, а принять участие в сборе средств для покупки необходимых украинским защитникам приборов. Об этом она написала 29 декабря в Facebook.

"Завтра – спектакль. Спасибо, что приходите, спасибо, что ждете, спасибо за смех, аплодисменты, за слезы и добрые слова, – написала актриса. – И снова обращаюсь с просьбой не тратить тяжелые ваши деньги на цветы. Пусть каждый возможный цветок станет частицей тех приборов, которые нужны фронту! Тяжело даются деньги! Все труднее и дольше идет сбор. А фронту нужны глаза! Особенно в небе!"

Роговцева отметила, что сбор средств на покупку приборов проводит благотворительный фонд "Дрібне сузір'ячко".

https://www.facebook.com/adarogovtseva/posts/pfbid0271nHemeP73YAFtud8YzvBoKoYjPyRP4ohvj1gfGyCHgjZdpo8NXSbt1TBah44hEQl

Контекст:

Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Герой Украины.

После 2014 года актриса помогает украинским защитникам.

Теги: театр, Ада Роговцева, благотворительный фонд , война России против Украины, актриса
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