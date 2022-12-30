"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы

Роговцева: Спасибо, что приходите, спасибо, что ждете, спасибо за смех, аплодисменты, за слезы и добрые слова Фото: Ада Роговцева / Facebook

"Завтра – спектакль. Спасибо, что приходите, спасибо, что ждете, спасибо за смех, аплодисменты, за слезы и добрые слова, – написала актриса. – И снова обращаюсь с просьбой не тратить тяжелые ваши деньги на цветы. Пусть каждый возможный цветок станет частицей тех приборов, которые нужны фронту! Тяжело даются деньги! Все труднее и дольше идет сбор. А фронту нужны глаза! Особенно в небе!"

Роговцева отметила, что сбор средств на покупку приборов проводит благотворительный фонд "Дрібне сузір'ячко".