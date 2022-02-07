"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей

На первых нескольких снимках певица позирует в купальнике в бассейне, а на остальных изображена в черном платье на фоне пальм. На последнем фото Джамала запечатлена в компании новых друзей, с которыми познакомилась на отдыхе.

"Мое путешествие под названием "Ешь, спи, плавай" закончилась. Пять дней в раю. Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. И хотя это путешествие было solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе вот столько друзей", – написала она.

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