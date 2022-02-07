"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей

На первых нескольких снимках певица позирует в купальнике в бассейне, а на остальных изображена в черном платье на фоне пальм. На последнем фото Джамала запечатлена в компании новых друзей, с которыми познакомилась на отдыхе.
"Мое путешествие под названием "Ешь, спи, плавай" закончилась. Пять дней в раю. Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. И хотя это путешествие было solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе вот столько друзей", – написала она.
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Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.
Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".