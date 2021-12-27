  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"

При этом, по словам Джамалы, ей не понравилась песня, которую ее сын выучил в саду.
"Мне не понравилось, когда он пришел из садика и пел какую-то такую легкомысленную песню. Это была какая-то "калинка-малинка", мне не понравилось, хотя Эмир очень умело ее напел", – рассказала артистка.
Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.
Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира (2018) и Селима (2020).