  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"

При этом, по словам Джамалы, ей не понравилась песня, которую ее сын выучил в саду.

"Мне не понравилось, когда он пришел из садика и пел какую-то такую легкомысленную песню. Это была какая-то "калинка-малинка", мне не понравилось, хотя Эмир очень умело ее напел", – рассказала артистка.

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Видео: Світське життя / YouTube