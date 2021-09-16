Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2021
 
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Пять новых гениальных книг, которые надо прочесть

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Среди самых популярных книг, изданных в последнее время, несколько романов об искусственном интеллекте
Среди самых популярных книг, изданных в последнее время, – несколько романов об искусственном интеллекте
Фото: depositphotos.com

Рейтинг самых лучших и гениальных книг, которые были изданы в мире в конце 2020 года и первой половине 2021 года, представлен на портале для читателей ReadRate. Издание "ГОРДОН" представляет обзор пяти книг из этого рейтинга.

Роман "Моя темная Ваннесса" – дебютное произведение американской писательницы Кейт Элизабет Рассел. Главной героиней истории является 32-летняя женщина по имени Ванесса, которая в 15-летнем возрасте вступила в связь с преподавателем в престижной школе-интернате. Пережитое все эти годы не дает ей покоя, заставляя искать причины и виноватых. В США роман стал национальным бестселлером.

Книга "Клара и Солнце" – первый роман британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро после получения Нобелевской премии по литературе. Главная героиня романа Клара представляет собой искусственный интеллект. Она попадает в семью девочки Джози, страдающей от неустановленного заболевания, и пытается ее спасти.

Произведение аргентинской писательницы Саманты Швеблин "Кентуки" – это история о новомодной игрушке, в глаза которой вставлены видеокамеры. В романе писательница задается вопросом, куда потом девается видео, снятое о жизни хозяев этих игрушек.

Исторический роман канадской писательницы Дженнифер Робсон "Платье королевы" описывает историю людей, которые работали над созданием свадебного платья для королевы Великобритании Елизаветы II.

"Писатели и любовники" – роман американской писательницы Лили Кинг о любовном треугольнике, главными действующими лицами которого являются двое мужчин, стремящихся завоевать сердце 30-летней писательницы,

Теги: книги, писатель, Кадзуо Исигуро
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