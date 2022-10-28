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28 октября, 2022
 
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Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина

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Супруги Клуни воспитывают двух детей
Супруги Клуни воспитывают двух детей
Фото: ЕРА

Пятилетний сын американского актера Джорджа Клуни нарисовал тюрьму для президента РФ Владимира Путина. Об этом жена артиста, британский адвокат Амаль Клуни рассказала на публичном мероприятии в Нью-Йорке, пишет 27 октября американский таблоид Page Six.

По словам Амаль Клуни, пятилетний Александр знает от нее о том, что РФ напала на Украину, но пока плохо понимает, что такое война. Амаль Клуни выразила надежду, что он все поймет, когда немного повзрослеет.

Контекст:

Амаль Клуни поддержала Украину, выступив в апреле 2022 года на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном привлечению к ответственности российских оккупантов за преступления в Украине.

Супруги Клуни воспитывают двойняшек – дочь Эллу и сына Александра, которые родились в 2017 году.

Теги: Владимир Путин, тюрьма, Джордж Клуни, война России против Украины, Амаль Клуни
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