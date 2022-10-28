Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина

По словам Амаль Клуни, пятилетний Александр знает от нее о том, что РФ напала на Украину, но пока плохо понимает, что такое война. Амаль Клуни выразила надежду, что он все поймет, когда немного повзрослеет.

Контекст:

Амаль Клуни поддержала Украину, выступив в апреле 2022 года на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном привлечению к ответственности российских оккупантов за преступления в Украине.

Супруги Клуни воспитывают двойняшек – дочь Эллу и сына Александра, которые родились в 2017 году.