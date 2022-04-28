  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине

Амаль Клуни: Я боюсь, что с каждым днем войну будут освещать все меньше и люди станут немного равнодушнее к ней Фото: ЕРА

"Сегодня Украина – эта жизнь прямо в сердце Европы. Я боюсь, что с каждым днем войну будут освещать все меньше и люди станут немного равнодушнее к ней", – заявила адвокат.

Клуни рассказала о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине, и подчеркнула, что речь идет о геноциде украинского народа. Клуни также обратила внимание на совершаемые оккупантами сексуальные преступления.

"Я читаю заголовки новостей, но не понимаю, как все это осознать. Неужели тысячи детей насильственно депортируют в Россию? Разве может такое быть, чтобы девочек-подростков насиловали на улице на глазах их семьи и соседей? Действительно ли бомбили здание, на котором было написано "Дети", а мирных жителей а Мариуполе систематически пытают и морят голодом? К сожалению, да", – сказала Клуни.

ВИДЕО

Видео: Guardian News / YouTube



Война России против Украины. Главное (обновляется)