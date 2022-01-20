"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу

"Девочки, вот вам мой лайфхак, как выгулять красивую летнюю обувь, если она у вас новая, а лето вроде как еще не скоро", – подписала она публикацию.

Снимок 46-летней Могилевской в соцсети собрал больше 20 тыс. лайков.

"Пышка", – прокомментировал пользователь glavniy_ru.

"Шикарная", – написала katrin_yoga_katrin.

"Самые красивые ноги", – отметила olgabarday.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)