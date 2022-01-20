"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу

"Девочки, вот вам мой лайфхак, как выгулять красивую летнюю обувь, если она у вас новая, а лето вроде как еще не скоро", – подписала она публикацию.
Снимок 46-летней Могилевской в соцсети собрал больше 20 тыс. лайков.
"Пышка", – прокомментировал пользователь glavniy_ru.
"Шикарная", – написала katrin_yoga_katrin.
"Самые красивые ноги", – отметила olgabarday.
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Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская стала народной артисткой Украины.