"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке

Артистка позирует в кадре, полулежа на лестнице с бокалом в руках.
"Всех со старым Новым годом", – написала она.
"Сиси прикрой", – отреагировали подписчики.
"Какая вы сексуальная", – написали фолловеры.
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Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская стала народной артисткой Украины.