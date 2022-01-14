"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке

Могилевская: Всех со старым Новым годом Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Артистка позирует в кадре, полулежа на лестнице с бокалом в руках.

"Всех со старым Новым годом", – написала она.

"Сиси прикрой", – отреагировали подписчики.

"Какая вы сексуальная", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)