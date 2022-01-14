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14 января, 2022
 
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"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке

Могилевская: Всех со старым Новым годом
Могилевская: Всех со старым Новым годом
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 13 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черных брюках и расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело.

Артистка позирует в кадре, полулежа на лестнице с бокалом в руках.

сех со старым Новым годом", – написала она.

"Сиси прикрой", – отреагировали подписчики.

"Какая вы сексуальная", – написали фолловеры.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская стала народной артисткой Украины.

Теги: Наталья Могилевская, певица, топлес, грудь
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