Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
Новости

"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Могилевская призналась, что впервые ощутила страх старения в 18 лет
Могилевская призналась, что впервые ощутила страх старения в 18 лет
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица, продюсер и телеведущая Наталья Могилевская вечером 10 января опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что "счастливая женщина некрасивой не бывает". К посту она приложила свое новое фото, на котором позирует в полотенце, обернутом вокруг обнаженного тела.

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню, впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление", – написала Могилевская.

46-летняя певица добавила, что у некоторых ее подруг страх старения дошел до панического состояния.

"Нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые ­– так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь как никогда применимо мое любимое правило: счастливая женщина некрасивой не бывает", – написала Могилевская и призвала подписчиц "ехать в Индию в поисках счастья".

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Теги: Индия, Наталья Могилевская, женщины, певица, фото, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой
"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье
"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости
"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
48-летняя Клум показала вблизи голую грудь и погладила перед камерой пятую точку
48-летняя Клум показала вблизи голую грудь и погладила перед камерой пятую точку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS