"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню, впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление", – написала Могилевская.

46-летняя певица добавила, что у некоторых ее подруг страх старения дошел до панического состояния.

"Нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые ­– так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь как никогда применимо мое любимое правило: счастливая женщина некрасивой не бывает", – написала Могилевская и призвала подписчиц "ехать в Индию в поисках счастья".

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)