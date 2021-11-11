  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении

В суде Марина Кохал настаивала, что расчленила тело уже мертвого Энди Картрайта ради спасения его репутации, поскольку он умер якобы от передозировки наркотиками Скриншот: Пусть говорят / YouTube

Представитель потерпевших настоял, что Марина Кохал – сожительница рэпера, которую недавно выпустили из СИЗО под домашний арест, – наврала следствию, что якобы расчленяла тело уже мертвого Картрайта, чтобы скрыть причину его смерти – передозировку наркотиками.

"У нас есть гистологическое исследование, которое против Кохал, против нее! Там написана и причина смерти, и то, что расчленяла она его живым, и то, что течение смерти составляло от шести до 12 часов", – заявил в эфире адвокат.

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Видео: Пусть говорят / YouTube