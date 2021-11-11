  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении

Представитель потерпевших настоял, что Марина Кохал – сожительница рэпера, которую недавно выпустили из СИЗО под домашний арест, – наврала следствию, что якобы расчленяла тело уже мертвого Картрайта, чтобы скрыть причину его смерти – передозировку наркотиками.
"У нас есть гистологическое исследование, которое против Кохал, против нее! Там написана и причина смерти, и то, что расчленяла она его живым, и то, что течение смерти составляло от шести до 12 часов", – заявил в эфире адвокат.
О смерти 29-летнего Энди Картрайта стало известно 30 июня 2020 года. По информации правоохранителей, останки тела музыканта были найдены в квартире в центре Санкт-Петербурга, где он жил. Они хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.
31 июля Кохал предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Женщину поместили в СИЗО в начале августа 2020 года. Она своей вины не признала и утверждала, что расчленила тело рэпера ради спасения его репутации, так как тот умер от передозировки наркотиками. 27 октября 2021 года стало известно, что Кохал выпустили из СИЗО под домашний арест.
О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнавший о случившемся непосредственно от Кохал. В разговоре с ним она сообщила, что расчленила тело Энди Картрайта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.
Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.