Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России

Экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил о смерти своего коллеги Владимира Кауфмана.

Российский продюсер Андрей Разин 11 января на своей странице в Instagram сообщил о смерти своего коллеги Владимира Кауфмана.

"Сегодня в 18.00 ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман. Я знал Володю очень-очень много лет. Он, конечно, пережил очень много", – написал Разин.

Он рассказал, что для Кауфмана стала страшным горем смерть пародиста Виктора Чистякова.

"После этого горя Володя только начал продюсировать в 80-е годы прошлого века. Он поменял огромное количество звезд и многих из них сделал успешными", – отметил Разин.

Кауфман был продюсером Константина Легостаева, "Дискомафии", в группе "Ласковый май" он был режиссером-постановщиком программы "Белые розы белой зимой. 20 лет спустя" в Санкт-Петербурге.

"Вечная память Володе. Я скорблю и приношу самые искренние соболезнования родственникам и близким Володи от себя лично, от "Дискотеки "Союз", от коллектива "Дискомафия", от Кости Легостаева, который был до последней минуты рядом с ним. Царствие Небесное. Он был самым лучшим, и нам его будет очень не хватать", – написал Разин.

Группа "Ласковый май", продюсером которой был Разин, была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы".

Концерт "Белые розы белой зимой", который организовывал Кауфман, состоялся в 2007 году.