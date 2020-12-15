"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства

По словам фронтмена украинской группы "Антитіла" Тараса Тополи, ему еще не приходилось оставаться наедине сразу с тремя своими детьми без помощи супруги – певицы Alyosha.

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в интервью украинскому изданию Viva! заявил, что им с супругой – певицей Alyosha нелегко быть родителями троих детей.

По словам артиста, в их жизни есть много сложных моментов, о которых они не рассказывают в интервью.

"Много тревог, переживаний, ограничений, ведь каждый ребенок требует к себе много внимания и времени. Тепличных условий не существует. Ребенок – всегда маленький подвиг, особенно сейчас, когда мир такой нестабильный. Но надо решаться", – рассказал Тополя.

Певец признался, что пока ему не приходилось оставаться одному с тремя детьми.

"Конечно, справлюсь, но это будет непросто, так как [четырехмесячная дочь] Маруся пока что на грудном вскармливании. А вот с сыновьями остаюсь часто, и это легко", – поделился он.

Alyosha и Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.