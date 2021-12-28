  Ребрик рассказала, как Loboda не прошла кастинг на ведущую

По словам Ребрик, ни она, ни Лобода не были тогда утверждены – продюсеры отдали предпочтение ведущей Тале Калатай.

"Я очень хорошо помню тот кастинг. Именно тогда я влюбилась в телевидение. Мне так понравилась эта атмосфера. После этого кастинга я сказала, что очень хочу попасть на телевидение", – отметила ведущая.

Она не уточнила, в каком году это произошло.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube