Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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Ребрик рассказала, как Loboda не прошла кастинг на ведущую

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Лобода прославилась благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Лобода прославилась благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что, начиная карьеру на телевидении, проходила кастинг на ведущую передачи на одном из украинских каналов вместе с будущей певицей Светланой Лободой, которая сейчас выступает под сценическим псевдонимом Loboda. Об этом Ребрик рассказала в интервью ведущему YouTube-проекта "Зе Интервьюер".

По словам Ребрик, ни она, ни Лобода не были тогда утверждены – продюсеры отдали предпочтение ведущей Тале Калатай.

"Я очень хорошо помню тот кастинг. Именно тогда я влюбилась в телевидение. Мне так понравилась эта атмосфера. После этого кастинга я сказала, что очень хочу попасть на телевидение", – отметила ведущая.

Она не уточнила, в каком году это произошло.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!".

С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Теги: Светлана Лобода, телеведущая, Loboda, певица, Лилия Ребрик
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