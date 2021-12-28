  Ребрик рассказала, как Loboda не прошла кастинг на ведущую

По словам Ребрик, ни она, ни Лобода не были тогда утверждены – продюсеры отдали предпочтение ведущей Тале Калатай.
"Я очень хорошо помню тот кастинг. Именно тогда я влюбилась в телевидение. Мне так понравилась эта атмосфера. После этого кастинга я сказала, что очень хочу попасть на телевидение", – отметила ведущая.
Она не уточнила, в каком году это произошло.
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!".
С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.