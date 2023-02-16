Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала

"Холостячка через 20 лет на СТБ", – пошутил Решетник, комментируя новые фото дочери футболиста, на которых она запечатлена с огромным букетом красных роз.

"Думаю, с папой будет непросто договориться", – отреагировала Влада Седан.

Скриншот: v.lada_sedan / Instagram