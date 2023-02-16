Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала

"Холостячка через 20 лет на СТБ", – пошутил Решетник, комментируя новые фото дочери футболиста, на которых она запечатлена с огромным букетом красных роз.
"Думаю, с папой будет непросто договориться", – отреагировала Влада Седан.
Красные розы являются одним из главных символов шоу "Холостяк" и "Холостячка". Главные герои проектов вручают их в конце каждого эпизода тем участникам или участницам, которые остаются в шоу до следующего выпуска. Те, кто не получил розу, покидают проект.
Решетник является бессменным ведущим этого шоу.