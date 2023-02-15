С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери

Влада Седан и Зинченко стали родителями летом 2021 года Фото: v.lada_sedan / Instagram

На снимках дочь футболиста и ведущей позирует в красном халате с капюшоном возле пышного букета красных роз.

"Красное настроение на сегодня", – подписала фото Влада Седан.

"Маленькая принцесса", – восхитились подписчики.

"Какая прелесть", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)