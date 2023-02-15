С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери

На снимках дочь футболиста и ведущей позирует в красном халате с капюшоном возле пышного букета красных роз.
"Красное настроение на сегодня", – подписала фото Влада Седан.
"Маленькая принцесса", – восхитились подписчики.
"Какая прелесть", – отреагировали фолловеры.
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Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года. 1 августа 2021 года стало известно, что у них родилась девочка.
Родители назвали дочь Евой. По словам Влады Седан, дочь родилась в США на три недели раньше срока.