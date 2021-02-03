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03 февраля, 2021
 
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"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери

Американская актриса Милла Йовович призналась, что ее годовалая дочь Ошун в свой день рождения почти не притронулась к праздничному торту. Йовович допускает, что он мог не понравиться дочери, так как был "почти без сахара".

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Фото: millajovovich / Instagram

Младшей дочери американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович Ошун 2 февраля исполнился год. Артистка поделилась с подписчиками в Instagram снимками именинницы.

"Ошун сделала этот сложный и безумный год таким ярким и полным любви! Она самый любящий, веселый, милый и приятный кекс, и она всегда вызывает улыбку на наших лицах. Мы так ее любим, и я так благодарна, что она присутствует в нашей жизни!" – написала Йовович.

Актриса также обнародовала в сети фото Ошун с праздничным тортом.

 решила не делать полностью "сахарную" версию и хотела чего-то более здорового и домашнего. Удивительно, но Ошун решила быть порядочной барышней и даже не перевернула торт. Она почти не прикоснулась к нему. Может, стоило выбрать сахарную версию?" – предположила Йовович.

Ошун – третья дочь Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона. Она родилась в феврале 2020 года. У нее есть две старшие сестры: Эва Габо (2007) и Дашиэл (2015).

Теги: дети, Милла Йовович, семья, Пол Андерсон
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