"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову

"Главный итог года (да и жизни, чего уж) – это люди! За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности!" – написала 33-летняя актриса.
В посту она упомянула имена тех, кого захотела поблагодарить отдельно. В списке оказался и бывший супруг Асмус – российский шоумен Гарик Харламов, от которого она родила дочь и с которым рассталась в 2020-м.
"Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так", – написала Асмус, поставив в конце эмодзи с влюбленными глазами.
Пост актрисы набрал почти 67 тыс. лайков.
"Когда я начала читать фамилии и листать ленту, я подумала ты решила отметить всех своих мужчин в этом году", – прокомментировала пост moryakliza.
"Хочу и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М – мудрость", – призналась eliszavetta.
"Куда там Гарик растет? В ширину если только", – считает lavrikrus777.
View this post on Instagram
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за Харламовым с 2013 года. Пара официально развелась в конце октября 2020 года. У них есть дочь Анастасия, которая родилась в январе 2014-го. После развода родителей девочка живет с матерью.