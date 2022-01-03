Бульвар Шоубиз
 
03 января, 2022
 
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"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову

Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили вместе восемь лет и развелись в 2020-м
Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили вместе восемь лет и развелись в 2020-м
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 2 января на своей странице в Instagram написала пост благодарности всем, с кем пересеклась в ушедшем году и кто произвел на нее впечатление.

"Главный итог года (да и жизни, чего уж) – это люди! За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности!" – написала 33-летняя актриса.

В посту она упомянула имена тех, кого захотела поблагодарить отдельно. В списке оказался и бывший супруг Асмус – российский шоумен Гарик Харламов, от которого она родила дочь и с которым рассталась в 2020-м.

"Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так", – написала Асмус, поставив в конце эмодзи с влюбленными глазами.

Пост актрисы набрал почти 67 тыс. лайков.

"Когда я начала читать фамилии и листать ленту, я подумала ты решила отметить всех своих мужчин в этом году", – прокомментировала пост moryakliza.

"Хочу и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М ­– мудрость", – призналась eliszavetta.

"Куда там Гарик растет? В ширину если только", – считает lavrikrus777.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за Харламовым с 2013 года. Пара официально развелась в конце октября 2020 года. У них есть дочь Анастасия, которая родилась в январе 2014-го. После развода родителей девочка живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, Гарик Харламов, актриса, развод, муж, жена
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