"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову

Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили вместе восемь лет и развелись в 2020-м Фото: asmuskristina / Instagram

"Главный итог года (да и жизни, чего уж) – это люди! За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности!" – написала 33-летняя актриса.

В посту она упомянула имена тех, кого захотела поблагодарить отдельно. В списке оказался и бывший супруг Асмус – российский шоумен Гарик Харламов, от которого она родила дочь и с которым рассталась в 2020-м.

"Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так", – написала Асмус, поставив в конце эмодзи с влюбленными глазами.

Пост актрисы набрал почти 67 тыс. лайков.

"Когда я начала читать фамилии и листать ленту, я подумала ты решила отметить всех своих мужчин в этом году", – прокомментировала пост moryakliza.

"Хочу и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М ­– мудрость", – призналась eliszavetta.

"Куда там Гарик растет? В ширину если только", – считает lavrikrus777.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)