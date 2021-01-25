Ресторатор Борисов стал отцом в седьмой раз

Седьмой ребенок украинского ресторатора Дмитрия Борисова родился в день рождения его жены Елены.

Дмитрий и Елена Борисовы живут в браке с 2014 года Фото: lena_borysova / Instagram

Супруга украинского ресторатора Дмитрия Борисова Елена 24 января в Instagram сообщила о пополнении в семье.

"Лучший твой подарочек – это я!" – подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в день рождения мамы", – написала она.

Елена Борисова сопроводила пост селфи-снимком, сделанным ее супругом. На нем запечатлен сам ресторатор и лежащая с ребенком на груди его жена. Борисова прикрыла голову новорожденной рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Борисова (@lena_borysova)

Дмитрий и Елена Борисовы поженились в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой ребенок у супругов родился в июле 2018 года.

Борисов – основатель сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", в которую входят около 50 заведений. Первый ресторан Борисов открыл в 2010 году.