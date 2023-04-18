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18 апреля, 2023
 
Новости

Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Юлія Зорій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, которое 16 января опубликовано на сайте испанской газеты La Razon, признался, что мечтает уйти в отставку и сделает это после победы над российскими оккупантами.

По словам Резникова, это не только его мечта, но и мечта его жены, украинской ведущей Юлии Зорий

Резников признался, что когда его назначили министром обороны, супруга плакала, поэтому они "ждут дня победы, так как это позволит подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор". 

Резников назвал свою нынешнюю должность очень тяжелым этапом в своей жизни.

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Резников, война России против Украины, Юлия Зорий
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