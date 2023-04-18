Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны

По словам Резникова, это не только его мечта, но и мечта его жены, украинской ведущей Юлии Зорий.

Резников признался, что когда его назначили министром обороны, супруга плакала, поэтому они "ждут дня победы, так как это позволит подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор".

Резников назвал свою нынешнюю должность очень тяжелым этапом в своей жизни.