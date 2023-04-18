Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны

По словам Резникова, это не только его мечта, но и мечта его жены, украинской ведущей Юлии Зорий.
Резников признался, что когда его назначили министром обороны, супруга плакала, поэтому они "ждут дня победы, так как это позволит подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор".
Резников назвал свою нынешнюю должность очень тяжелым этапом в своей жизни.
Зорий и Резников поженились летом 2020 года.
4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.