Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото

"Можете ли вы представить себе сочетание получше?" – говорится в публикации.
На сайте бренда указано, что стоимость брюк составляет €,320 (около 13 тыс.) а куртку можно купить за €390 (порядка 15.6 тыс. грн).
Фото певицы в джинсовой куртке и брюках от Литковской также опубликованы на ее странице в Instagram.
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Рита Ора – не единственная знаменитость, которая отдала предпочтение нарядам от украинских дизайнеров. В январе американская певица Бейонсе появилась на сцене в платье от Ивана Фролова.