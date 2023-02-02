Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото

Ора выбрала для прогулки джинсы и куртку от Литковской Фото: ritaora / Instagram

"Можете ли вы представить себе сочетание получше?" – говорится в публикации.

На сайте бренда указано, что стоимость брюк составляет €,320 (около 13 тыс.) а куртку можно купить за €390 (порядка 15.6 тыс. грн).

Фото певицы в джинсовой куртке и брюках от Литковской также опубликованы на ее странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RITA ORA (@ritaora)