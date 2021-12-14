Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена

Проскурякова подчеркнула, что фото были сделаны 3 декабря в день концерта Галкина в Кремле.

Жена Николаева также с помощью активной ссылки отметила, что на фото запечатлен старший брат Галкина Дмитрий (крайний слева). Он пришел на концерт младшего брата вместе со своим сыном Григорием.

Контекст:

Дмитрий Галкин старше Максима Галкина на 12 лет. У него есть трое детей – Григорий и Алина, которые рождены в нынешнем браке, и сын Никита от предыдущих отношений.

Супруга Максима Галкина, российская певица Алла Пугачева является крестной матерью племянницы своего мужа.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.