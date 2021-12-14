Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена

Проскурякова подчеркнула, что фото были сделаны 3 декабря в день концерта Галкина в Кремле.
Жена Николаева также с помощью активной ссылки отметила, что на фото запечатлен старший брат Галкина Дмитрий (крайний слева). Он пришел на концерт младшего брата вместе со своим сыном Григорием.
Дмитрий Галкин старше Максима Галкина на 12 лет. У него есть трое детей – Григорий и Алина, которые рождены в нынешнем браке, и сын Никита от предыдущих отношений.
Супруга Максима Галкина, российская певица Алла Пугачева является крестной матерью племянницы своего мужа.
Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.