"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца

Педан: Обожаю этот вид транспорта – можно и выспаться, и потусить, и нормально сэкономить Фото: pedanos / Instagram

"Романтика железной дороги. Пока ехал 14 часов в Мариуполь и обратно, поймал ностальгию атмосферности путешествий поездами", – подписал он публикацию, а также добавил, что любит этот вид транспорта за возможность "выспаться, потусить и нормально сэкономить".

В подписи к фото 39-летний телеведущий перечислил обязательный "маст-хев" поездок в поездах, включая аромат курочки и вареных яиц, модную "комплектацию" из "майки-алкоголички", шорт и вьетнамок, храп в плацкарте и подъем проводником за полтора часа до прибытия, и попросил продолжить этот список.

Подписчики активно откликнулись на просьбу Педана в комментариях, а также отметили его чувство юмора и позитив.

"Саша, майка – зачет! Надо видео, как ты в ней рыбой об стол бьешь", – написал lesha.yarmash.

"А какова красота, какова красота", – оставила свой коммент одна из подписчиц.

"Зачет – фотка. Да, ностальгия", – отметил eguanav.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)