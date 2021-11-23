"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца

"Романтика железной дороги. Пока ехал 14 часов в Мариуполь и обратно, поймал ностальгию атмосферности путешествий поездами", – подписал он публикацию, а также добавил, что любит этот вид транспорта за возможность "выспаться, потусить и нормально сэкономить".
В подписи к фото 39-летний телеведущий перечислил обязательный "маст-хев" поездок в поездах, включая аромат курочки и вареных яиц, модную "комплектацию" из "майки-алкоголички", шорт и вьетнамок, храп в плацкарте и подъем проводником за полтора часа до прибытия, и попросил продолжить этот список.
Подписчики активно откликнулись на просьбу Педана в комментариях, а также отметили его чувство юмора и позитив.
"Саша, майка – зачет! Надо видео, как ты в ней рыбой об стол бьешь", – написал lesha.yarmash.
"А какова красота, какова красота", – оставила свой коммент одна из подписчиц.
"Зачет – фотка. Да, ностальгия", – отметил eguanav.
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Карьеру в шоу-бизнесе Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр (Ангел) Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут он вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".
Педан женился в 2003 году. У них с супругой Инной двое детей – Валерия (2005) и Марк (2016). В августе 2020 года Педан признался, что его супруга избегает публичности, поэтому не разрешает делиться в сети совместными фото.