Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда

Португальский футболист Криштиану Роналду снял на фото водную процедуру со льдом.

34-летний португальский футболист, нападающий итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен стоящим почти по пояс в ванне, наполненной водой со льдом.

"Ледяное восстановление", – написал спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ice recovery * Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 17 Фев 2020 в 10:48 PST

На фото он запечатлен в шортах и с оголенным торсом

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в Фуншале. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Роналду был признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола.