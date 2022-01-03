"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад

Ляшко и Сайранен официально зарегистрировали брак в 2018 году Фото: liashko / Instagram

О знакомстве с будущей женой Ляшко ответил, рассказывая о своем самом большом выигрыше в карты.

"За ночь в интернате где-то по 10 руб. выигрывал. Целую ночь те карты гоняем, потом утром на уроки идешь. И потом играл. Я же и с Роситой познакомился в зале игральных автоматов", – уточнил нардеп.

Рассказывая об отношениях с женщинами, Ляшко признался, что редко влюблялся.

"У меня была любовь в школе, у меня была любовь в селе и моя любовь на всю жизнь – Росита", – подчеркнул политик.

По словам Ляшко, сохранить отношения в браке после 24 лет совместной жизни им помогают дети и взаимоуважение.

"Все ж непростые – я непростой, Росита непростая", – рассказал Ляшко. При этом бывший нардеп заявил, что не является подкаблучником.