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23 ноября, 2021
 
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"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года

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В мае 2020 года стало известно, что у Олега Ляшко родился сын Александр
В мае 2020 года стало известно, что у Олега Ляшко родился сын Александр
Фото: liashko / Instagram

Бывший нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко 22 ноября запостил в Instagram фото со своим маленьким сыном Александром, которому исполнилось полтора года.

"Спасибо богу и [жене] Росите за сына", – подписал снимок 48-летний политик.

"Ляшко-малой – красавчик", – оставил под фото комментарий toliangrinko.

"Копия папина", – написала tsos264303.ig.

"Счастливый папа и прекрасный сын. Пусть вас бог хранит", – пожелал kruchinina.m.iv.

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. Был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Политик женат на Росите Сайранен. Они зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

Теги: Олег Ляшко, дети, семья, отец
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