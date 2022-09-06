"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье

"Поскольку мы начинаем новую неделю, давайте не забудем остановиться и понюхать розы", – написала она.

Хайек отметила, что фото были сделаны в воскресенье вечером на презентации книги главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула A Visible Man.

Актриса для выхода в свет выбрала белое платье с оборками, напоминающее свадебное.

"Роскошно", – прокомментировала подписчица fionnabhairpulos.

"Вау! Прекрасная королева", – отметил denryazanov33.

"Выглядела как принцесса", – написала hayekbrasil.

Контекст:

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".