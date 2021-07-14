Рукола: польза и вред

Рукола улучшает свертывание крови и помогает усвоению кальция, отвечающего за здоровье костной системы, предотвращает развитие остеопороза. Наличие витамина А делает руколу продуктом, полезным для глазной мышцы.

Эта трава поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, оказывает профилактику онкологических заболеваний и диабета, нормализует уровень гемоглобина в крови.

Рукола является антиоксидантом, поддерживающим молодость клеток организма, укрепляет сосуды и защищает слизистые от воспаления.

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Благодаря флавоноидам рукола способствует скорейшему выздоровлению от ОРЗ и ОРВИ и укрепляет иммунитет, подавляя болезнетворные бактерии.

Рукола особенно полезна в диетическом рационе, поскольку, обладая множеством полезных свойств, имеет низкую калорийность – 25 ккал на 100 граммов. Продукт также выводит лишнюю жидкость из организма, а именно она зачастую составляет значимый процент избыточного веса.

Особенно полезна рукола для мужчин, так как с древности она известна как природное средство для улучшения потенции.

Также эту траву можно использовать в домашней косметологии в качестве маски для лица. Для этого следует наносить на лицо кашицу из руколы и меда. Такая маска оказывает антибактериальный и тонизирующий эффект на кожу.

Потенциальный вред рукола может нанести при индивидуальное непереносимости, поскольку является аллергеном. Растение может быть опасным, если при его выращивании использовали пестициды, поэтому желательно покупать руколу в магазинах и на рынках, предоставляющих сертифицированную продукцию.

С какого возраста можно давать руколу детям

Детям, как и взрослым, следует есть руколу в свежем виде. Но, как утверждает издание "Мой ребенок", не следует делать это до двух лет.