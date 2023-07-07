С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию

Кунаки позировала сидя на полу на матрасе в платье мини, положив большую ракушку в зоне бикини.

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Также модель снялась в демоническом образе. Она предстала в черном платье с открытыми плечами. Кунаки для двух снимков подняла веко, еще для одного снялась со свечой в руке.

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Контекст:

Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Ее мать родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Модель сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

В начале апреля 2023 года СМИ сообщили, что пара рассталась.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Первой женой актера была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.