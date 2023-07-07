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07 июля, 2023
 
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С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию

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Кунаки в апреле исполнилось 26 лет
Кунаки в апреле исполнилось 26 лет
Фото: tinakunakey / Instagram

26-летняя итальянская модель Тина Кунаки 6 июля опубликовала в Instagram снимки, сделанные для журнала Dust.

Кунаки позировала сидя на полу на матрасе в платье мини, положив большую ракушку в зоне бикини.

Также модель снялась в демоническом образе. Она предстала в черном платье с открытыми плечами. Кунаки для двух снимков подняла веко, еще для одного снялась со свечой в руке.

Контекст:

Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Ее мать родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Модель сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. 

В начале апреля 2023 года СМИ сообщили, что пара рассталась

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Первой женой актера была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.

Теги: фотосессия, модель, Тина Кунаки
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