С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию

Кунаки позировала сидя на полу на матрасе в платье мини, положив большую ракушку в зоне бикини.
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Также модель снялась в демоническом образе. Она предстала в черном платье с открытыми плечами. Кунаки для двух снимков подняла веко, еще для одного снялась со свечой в руке.
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Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Ее мать родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.
Модель сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
В начале апреля 2023 года СМИ сообщили, что пара рассталась.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Первой женой актера была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.