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27 апреля, 2023
 
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Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе

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Саливанчук: В желании спасти весь мир не забудьте спасти себя
Саливанчук: В желании спасти весь мир не забудьте спасти себя
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 27 апреля в Instagram поделилась размышлениями о любви к себе и дала советы своим подписчикам.

"В желании спасти весь мир не забудьте спасти себя", – написала актриса.

Она отметила, что на борту самолета существует "правило кислородной маски", согласно которому в случае чрезвычайной ситуации пассажир должен сначала надеть маску на себя, а потом – на ребенка, любимого человека или соседа рядом. Саливанчук акцентировала внимание, что в жизни люди часто действуют иначе: делают так, чтобы всем было хорошо, а уже потом – себе.

"Игнорируя собственные проблемы и желания, вы будете испытывать разочарование и эмоциональное истощение. Вы просто забываете наполнять собственные ресурсы, зато спешите наполнить ресурсы другого. Забота о себе начинается с распознавания своих потребностей и эмоций. Здоровый эгоизм только полезен всем. Тушите спички, а не пожары!" – написала она.

Саливанчук добавила, что забота о себе – это систематическая привычка, а поэтому надо прислушиваться к своему телу и внутреннему "я".

Актриса посоветовала найти свои ценности, жить "здесь и сейчас" и каждый день находить время для себя.

Пост Саливанчук сопроводила снимками, для которых позировала без одежды и белья, лежа в ванне.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двух сыновей.

Теги: фигура, студия Квартал 95, актриса, белье, Анна Саливанчук, одежда
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