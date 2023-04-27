Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе

Саливанчук: В желании спасти весь мир не забудьте спасти себя Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"В желании спасти весь мир не забудьте спасти себя", – написала актриса.

Она отметила, что на борту самолета существует "правило кислородной маски", согласно которому в случае чрезвычайной ситуации пассажир должен сначала надеть маску на себя, а потом – на ребенка, любимого человека или соседа рядом. Саливанчук акцентировала внимание, что в жизни люди часто действуют иначе: делают так, чтобы всем было хорошо, а уже потом – себе.

"Игнорируя собственные проблемы и желания, вы будете испытывать разочарование и эмоциональное истощение. Вы просто забываете наполнять собственные ресурсы, зато спешите наполнить ресурсы другого. Забота о себе начинается с распознавания своих потребностей и эмоций. Здоровый эгоизм только полезен всем. Тушите спички, а не пожары!" – написала она.

Саливанчук добавила, что забота о себе – это систематическая привычка, а поэтому надо прислушиваться к своему телу и внутреннему "я".

Актриса посоветовала найти свои ценности, жить "здесь и сейчас" и каждый день находить время для себя.

Пост Саливанчук сопроводила снимками, для которых позировала без одежды и белья, лежа в ванне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)