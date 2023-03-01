"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад

Актриса отметила, что снимок был сделан в 2003 году, за шесть лет до их свадьбы.

"Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)