"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад

Актриса отметила, что снимок был сделан в 2003 году, за шесть лет до их свадьбы.
"Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились", – подписала она фото.
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Андерсон – третий муж Йовович. Они поженились в августе 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей: Эву Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).
Первый брак Йовович продлился два месяца. На момент регистрации отношений ей было 16 лет, а ее партнеру – американскому актеру Шону Эндрюсу – 21 год.
Вторым мужем актрисы стал французский режиссер Люк Бессон. Они расстались в 1999 году после двух лет брака.