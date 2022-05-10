Бульвар Шоубиз
 
10 мая, 2022
 
Новости

"Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка

 
|
Кекелия и Дуда воспитывают сына Ивана, в конце лета у него появится младший брат
Кекелия и Дуда воспитывают сына Ивана, в конце лета у него появится младший брат
Фото: kekeliavera / Instagram

Актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Вера Кекелия 10 мая в эфире канала "1+1" сообщила, что они с мужем, украинским музыкантом Романом Дудой ждут сына. Ребенок родится в начале августа.

По словам Кекелии, о том, что во второй раз станет матерью, она узнала до начала войны. 

"Я не верила, что в современном мире может происходить такой ужас. Но самое главное и самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь и, конечно, меня ничего не может испугать, чтобы эта новая жизнь появилась на свет", – рассказала она. 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" на "1+1" – они были участниками команды украинского певца Сергея Бабкина.

В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца. Супруги назвали ребенка Иваном.

8 мая Кекелия заявила, что вскоре во второй раз станет матерью. 

Теги: дети, беременность, студия Квартал 95, Вера Кекелия, Женский Квартал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 