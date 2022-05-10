  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка

По словам Кекелии, о том, что во второй раз станет матерью, она узнала до начала войны.
"Я не верила, что в современном мире может происходить такой ужас. Но самое главное и самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь и, конечно, меня ничего не может испугать, чтобы эта новая жизнь появилась на свет", – рассказала она.
Кекелия и Дуда познакомились на проекте "Голос країни 7" на "1+1" – они были участниками команды украинского певца Сергея Бабкина.
В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца. Супруги назвали ребенка Иваном.
8 мая Кекелия заявила, что вскоре во второй раз станет матерью.