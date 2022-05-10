  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка

Кекелия и Дуда воспитывают сына Ивана, в конце лета у него появится младший брат Фото: kekeliavera / Instagram

По словам Кекелии, о том, что во второй раз станет матерью, она узнала до начала войны.

"Я не верила, что в современном мире может происходить такой ужас. Но самое главное и самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь и, конечно, меня ничего не может испугать, чтобы эта новая жизнь появилась на свет", – рассказала она.

ВИДЕО

Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube