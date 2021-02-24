Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2021
 
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"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы

По словам российского актера Гоши Куценко, процесс изготовления слепка головы является для артиста одним из самых сложных испытаний в профессии.

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Куценко родился в 1967 году в Запорожье
Куценко родился в 1967 году в Запорожье
Фото: depositphotos.com

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 24 февраля в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен ускоренный процесс изготовления двумя гримерами слепка его головы.

"Одно из самых сложных испытаний в актерской серемяге! Я помню, раньше гипсовую мне делали! Так там час сидел с трубочками в носу! Чуть кони не двинул! Паника! Самые страшные мысли начинают заползать в башку!" – поделился пережитыми эмоциями артист

Гоша Куценко родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву, а в 1990 году поступил в Школу-студию МХАТ. Актер стал известным после роли в фильме "Антикиллер" (2002).

В 2007 году Куценко принимал участие в учредительном съезде общественного движения "За Путина". В 2008 году вступил в партию "Единая Россия", а спустя пять лет вышел из нее.

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Теги: Гоша Куценко, актер
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