"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа

Певица выбрала для регистрации брака белое платье с декольте до талии.

"Самый лучший бывший муж", – подписала фото 38-летняя Каминская. Она посвятила публикацию дню рождения экс-супруга.

Контекст:

В первом браке с Евгением певица прожила с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Сейчас певица с детьми живет в Нидерландах.