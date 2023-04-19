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19 апреля, 2023
 
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"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа

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Каминская дважды была замужем
Каминская дважды была замужем
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 19 апреля разместила в Instagram архивные фото, на которых запечатлена со своим первым мужем Евгением в день их свадьбы.

Певица выбрала для регистрации брака белое платье с декольте до талии. 

"Самый лучший бывший муж", – подписала фото 38-летняя Каминская. Она посвятила публикацию дню рождения экс-супруга.

Контекст:

В первом браке с Евгением певица прожила с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Сейчас певица с детьми живет в Нидерландах.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Слава Каминская
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