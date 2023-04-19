Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Новости

36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бывшая жена Остапчука старше его новой избранницы на 14 лет
Бывшая жена Остапчука старше его новой избранницы на 14 лет
Фото: kristygor / Instagram, poka.tya / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук 18 апреля в Instagram Stories рассказала, что думает о его новой избраннице, 22-летней украинской журналистке Катерине Поплавской.

Свое мнение она высказала, реагируя на вопросы фолловеров, которые в том числе назвали новые отношения ведущего "цирком". 

В ответ Кристина Остапчук призвала никого не обижать, объяснив, что каждый отвечает за свое поведение сам. Она призналась, что хотя и не следит за жизнью бывшего мужа, но узнает о некоторых событиях благодаря фолловерам и публикациям в СМИ.

"Я не слежу за бывшими, ни за кем, потому что у меня есть свое продолжение жизни, с уважением к своему прошлому, несмотря на некоторые моменты. Но я буду нечестной, если не скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие решают мне это прислать, а также много статей выходит с моим именем, иногда просматриваю. Но зачем вы мне шлете фото моего бывшего мужа, я не знаю. Мне неинтересно", – написала 36-летняя Кристина Остапчук.

Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Кристина и Владимир Остапчук поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод

В марте 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с украинской журналисткой Катериной Полтавской.

13 апреля Остапчук перестал скрывать эти отношения, разместив первое совместное фото в сети. 

Полтавская сообщила, что с 18 лет работает в рекламе, сотрудничала с брендом украинской ведущей Маши Ефросининой, а в настоящее время занимается рекламой и проектами своего избранника – в апреле пара запустила YouTube-шоу, в котором Остапчук является ведущим, а Полтавская – продюсером.

Первой женой Остапчука была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей. В марте 2023 года Остапчук заявил, что ему стыдно за свои слова.

Оба предыдущих брака ведущий называет ошибками.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Галина ГРИШИНА
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Галина ГРИШИНА
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Галина ГРИШИНА
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Галина ГРИШИНА
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Галина ГРИШИНА
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 