36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей

Свое мнение она высказала, реагируя на вопросы фолловеров, которые в том числе назвали новые отношения ведущего "цирком".

В ответ Кристина Остапчук призвала никого не обижать, объяснив, что каждый отвечает за свое поведение сам. Она призналась, что хотя и не следит за жизнью бывшего мужа, но узнает о некоторых событиях благодаря фолловерам и публикациям в СМИ.

"Я не слежу за бывшими, ни за кем, потому что у меня есть свое продолжение жизни, с уважением к своему прошлому, несмотря на некоторые моменты. Но я буду нечестной, если не скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие решают мне это прислать, а также много статей выходит с моим именем, иногда просматриваю. Но зачем вы мне шлете фото моего бывшего мужа, я не знаю. Мне неинтересно", – написала 36-летняя Кристина Остапчук.