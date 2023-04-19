36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей

Свое мнение она высказала, реагируя на вопросы фолловеров, которые в том числе назвали новые отношения ведущего "цирком".
В ответ Кристина Остапчук призвала никого не обижать, объяснив, что каждый отвечает за свое поведение сам. Она призналась, что хотя и не следит за жизнью бывшего мужа, но узнает о некоторых событиях благодаря фолловерам и публикациям в СМИ.
"Я не слежу за бывшими, ни за кем, потому что у меня есть свое продолжение жизни, с уважением к своему прошлому, несмотря на некоторые моменты. Но я буду нечестной, если не скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие решают мне это прислать, а также много статей выходит с моим именем, иногда просматриваю. Но зачем вы мне шлете фото моего бывшего мужа, я не знаю. Мне неинтересно", – написала 36-летняя Кристина Остапчук.
Кристина и Владимир Остапчук поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод.
В марте 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с украинской журналисткой Катериной Полтавской.
13 апреля Остапчук перестал скрывать эти отношения, разместив первое совместное фото в сети.
Полтавская сообщила, что с 18 лет работает в рекламе, сотрудничала с брендом украинской ведущей Маши Ефросининой, а в настоящее время занимается рекламой и проектами своего избранника – в апреле пара запустила YouTube-шоу, в котором Остапчук является ведущим, а Полтавская – продюсером.
Первой женой Остапчука была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей. В марте 2023 года Остапчук заявил, что ему стыдно за свои слова.
Оба предыдущих брака ведущий называет ошибками.