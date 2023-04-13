38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте

Ранее пара не публиковала совместных фото. Снимок ведущий разместил в день премьеры своего нового YouTube-шоу.

Контекст:

Остапчук был женат дважды. Оба брака он назвал ошибками.

Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года.

после развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Осенью того же года Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк.

В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 6 марта 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с Катериной Полтавской.