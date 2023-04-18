"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни

Остапчук 12 лет был женат на Войченко (слева), а затем два года жил в браке с Кристиной Остапчук Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

"Я понимаю, что Вова наделал ошибок в первых отношениях. Не думайте, что идеализирую. Но я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы", – написала 22-летняя избранница ведущего.

Она отметила, что 38-летний Остапчук признал свои ошибки после работы с психологом и пообщал их не повторять.

"Для меня нормально, что он был женат и имеет детей. Наши отношения с ним для него третьи серьезные за всю жизнь", – добавила Полтавская.

Блогер призналась, что судит своего избранника по тому, как он к ней относится.

"И поверьте, лучше мужчины я не могла представить", – резюмировала она.