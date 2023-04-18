"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни

"Я понимаю, что Вова наделал ошибок в первых отношениях. Не думайте, что идеализирую. Но я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы", – написала 22-летняя избранница ведущего.
Она отметила, что 38-летний Остапчук признал свои ошибки после работы с психологом и пообщал их не повторять.
"Для меня нормально, что он был женат и имеет детей. Наши отношения с ним для него третьи серьезные за всю жизнь", – добавила Полтавская.
Блогер призналась, что судит своего избранника по тому, как он к ней относится.
"И поверьте, лучше мужчины я не могла представить", – резюмировала она.
До знакомства с Полтавской Остапчук был женат дважды. Оба брака он называет ошибками.
Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.
Осенью 2020 года Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод.
В марте 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а теперь встречается с Полтавской.
13 апреля Остапчук перестал скрывать эти отношения, разместив первое совместное фото в сети.
Полтавская сообщила, что с 18 лет работает в рекламе, сотрудничала с брендом украинской ведущей Маши Ефросининой, а в настоящее время занимается рекламой и проектами своего избранника – в апреле пара запустила YouTube-шоу, в котором Остапчук является ведущим, а Полтавская –продюсером.