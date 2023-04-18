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18 апреля, 2023
 
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"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни

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Остапчук 12 лет был женат на Войченко (слева), а затем два года жил в браке с Кристиной Остапчук
Остапчук 12 лет был женат на Войченко (слева), а затем два года жил в браке с Кристиной Остапчук
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Новая избранница украинского ведущего Владимира Остапчука, украинская журналистка Катерина Полтавская 18 апреля в Instagram Stories высказалась о его прошлой личной жизни.

"Я понимаю, что Вова наделал ошибок в первых отношениях. Не думайте, что идеализирую. Но я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы", – написала 22-летняя избранница ведущего. 

Она отметила, что 38-летний Остапчук признал свои ошибки после работы с психологом и пообщал их не повторять.

"Для меня нормально, что он был женат и имеет детей. Наши отношения с ним для него третьи серьезные за всю жизнь", – добавила Полтавская.

Блогер призналась, что судит своего избранника по тому, как он к ней относится.

"И поверьте, лучше мужчины я не могла представить", – резюмировала она.

Скриншот: poka.tya / Instagram
Скриншот: poka.tya / Instagram

Контекст:

До знакомства с Полтавской Остапчук был женат дважды. Оба брака он называет ошибками.

Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Осенью 2020 года Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод

В марте 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а теперь встречается с Полтавской.

13 апреля Остапчук перестал скрывать эти отношения, разместив первое совместное фото в сети.

Полтавская сообщила, что с 18 лет работает в рекламе, сотрудничала с брендом украинской ведущей Маши Ефросининой, а в настоящее время занимается рекламой и проектами своего избранника – в апреле пара запустила YouTube-шоу, в котором Остапчук является ведущим, а Полтавская продюсером.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, Кристина Остапчук, Екатерина Полтавская
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