"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим

Владимир и Кристина Остапчук прожили в браке два года Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Она подтвердила факт развода, но не стала называть его причины.

"Отношения – это работа двоих. Иногда нам кажется, что кто-то виноват. А я считаю, что всегда виноваты оба, – заявила она. – Лучше разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут".

По словам Кристины Остапчук, после развода с ведущим она не общается с их общими друзьями.

"Там обстоятельства, при которых мы не будем общаться. Сложно будет", – объяснила Остапчук.