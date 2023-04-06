"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим

Она подтвердила факт развода, но не стала называть его причины.
"Отношения – это работа двоих. Иногда нам кажется, что кто-то виноват. А я считаю, что всегда виноваты оба, – заявила она. – Лучше разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут".
По словам Кристины Остапчук, после развода с ведущим она не общается с их общими друзьями.
"Там обстоятельства, при которых мы не будем общаться. Сложно будет", – объяснила Остапчук.
Кристина и Владимир Остапчук поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.
6 марта 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с украинской журналисткой Катериной Полтавской.
Первой женой Остапчука была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей. В марте 2023 года Остапчук заявил, что ему стыдно за свои слова.