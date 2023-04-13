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13 апреля, 2023
 
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38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал

Остапчук о Полтавской: Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду
Остапчук о Полтавской: Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду
Фото: Kateryna Poltavska / Facebook, Volodymyr Ostapchuk / Facebook

38-летний украинский ведущий Владимир Остапчук познакомился со своей новой избранницей, 22-летней украинской журналисткой Катериной Полтавской в сети Instagram. Об этом он рассказал в первом эпизоде своего нового YouTube-шоу "Мекнув – питайте".

По словам ведущего, знакомство было связано с благотворительным туром.

"Я в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня, – отметил Остапчук. – У нее с моей дочерью разница меньше, чем у нас с ней. А у меня с ее мамой меньше разница, чем у меня с ней. Она не парится, что у нас разница 16 лет. А я первый месяц-полтора парился. Я боялся, а потом понял, что она в 22 [года] умный, зрелый человек. И намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал в жизни". 

По словам Остапчука, его избранница до знакомства него не была в отношениях с другими мужчинами. 

"Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. Она это сказала после того, когда призналась: "Я, кстати. целовалась с тобой первым", – рассказала ведущий.

Контекст:

До знакомства с Полтавской Остапчук был женат дважды. Оба брака он называет ошибками.

Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Осенью того же года Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк.

В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.

6 марта 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с Полтавской.

13 апреля Остапчук перестал скрывать эти отношения, разместив первое совместное фото в сети.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
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