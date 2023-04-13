38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал

Остапчук о Полтавской: Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду Фото: Kateryna Poltavska / Facebook, Volodymyr Ostapchuk / Facebook

По словам ведущего, знакомство было связано с благотворительным туром.

"Я в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня, – отметил Остапчук. – У нее с моей дочерью разница меньше, чем у нас с ней. А у меня с ее мамой меньше разница, чем у меня с ней. Она не парится, что у нас разница 16 лет. А я первый месяц-полтора парился. Я боялся, а потом понял, что она в 22 [года] умный, зрелый человек. И намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал в жизни".

По словам Остапчука, его избранница до знакомства него не была в отношениях с другими мужчинами.

"Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. Она это сказала после того, когда призналась: "Я, кстати. целовалась с тобой первым", – рассказала ведущий.