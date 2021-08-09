"Счастлива с тобой бесконечно". Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег впервые показала своего возлюбленного

Певица не называет имени своего избранника, а также не показывает его лицо – ролик снят таким образом, что возлюбленный артистки все время запечатлен со спины. Эрика Герцег также ограничила комментарии к своей публикации. Ранее певица не показывала совместные фото или видео со своим возлюбленным.
"Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя", – написала она.
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Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. Эрика Герцег родилась в 1988 году в Закарпатской области. Она была солисткой группы в течение семи лет и покинула коллектив весной 2020 года. В настоящее время певица живет и работает в Казахстане.
Осенью 2020 года артистка призналась, что называет своего избранника мужем, хотя у них и нет печати о регистрации брака.