"Счастлива с тобой бесконечно". Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег впервые показала своего возлюбленного

Певица не называет имени своего избранника, а также не показывает его лицо – ролик снят таким образом, что возлюбленный артистки все время запечатлен со спины. Эрика Герцег также ограничила комментарии к своей публикации. Ранее певица не показывала совместные фото или видео со своим возлюбленным.

"Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg)