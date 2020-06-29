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29 июня, 2020
 
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"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram

Подписчики российской певицы Аллы Пугачевой высказали различные мнения о внешности исполнительницы.

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Пугачева: У меня есть свой лужок. Приходи ко мне, дружок
Пугачева: У меня есть свой лужок. Приходи ко мне, дружок
Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram два селфи-снимка, сделанных на природе.

"У меня есть свой лужок. Приходи ко мне, дружок", – написала она и отметила пост хештегами "лето" и "счастье".

"Алла Борисовна, вы прекрасна!" – написала allapugacheva_15.

"Сдает наша Алла", – заявила denchiktu.

"Можно сделать брови", – отметил vaska.kondrashov.

"Красавица! Прямо девушка!" – написал ruslan_chanidze.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Теги: Алла Пугачева, селфи, певица, хештег, природа
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