"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram

Подписчики российской певицы Аллы Пугачевой высказали различные мнения о внешности исполнительницы.

Пугачева: У меня есть свой лужок. Приходи ко мне, дружок Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram два селфи-снимка, сделанных на природе.

"У меня есть свой лужок. Приходи ко мне, дружок", – написала она и отметила пост хештегами "лето" и "счастье".

"Алла Борисовна, вы прекрасна!" – написала allapugacheva_15.

"Сдает наша Алла", – заявила denchiktu.

"Можно сделать брови", – отметил vaska.kondrashov.

"Красавица! Прямо девушка!" – написал ruslan_chanidze.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.