Седокова крупным планом засветила соски

Она позировала в черной облегающей майке, подчеркивающей грудь.

На втором снимке Седокова продемонстрировала грудь крупным планом, засветив выделяющиеся под тканью майки соски.

"Мой разум: "Аня, тебе нужно рассказать людям, как ты прошла свой путь из бедности к успеху, ведь люди думают, что на тебя все это упало", – написала она.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.