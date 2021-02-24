Седокова в "голом" боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова позировала стоя, а также сидя, расставив ноги.

Седокова: Все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 23 февраля на своей странице в Instagram поделилась эротическим видео, для которого позировала в "голом" прозрачном боди. Певица позировала стоя и сидя, расставляя ноги, а также облизала палец.

"Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас, пожалуйста. Мы это любим и ценим", – написала она.

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23 февраля – российский праздник – День защитника Отечества, День российской армии.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.