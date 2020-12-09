Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками

Передозировка медицинскими препаратами у российского шоумена Бари Алибасова случилась по вине новой обитательницы его квартиры, считает директор артиста Вадим Горжанкин. В доказательство своих слов он обнародовал видеоролик, снятый дома у шоумена.

Алибасов был госпитализирован после передозировки лекарствами
Алибасов был госпитализирован после передозировки лекарствами
Фото: alibasov_nana / Instagram

Директор российского продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин 9 декабря в Instagram разместил совместное с ним видео, в котором также снялась обезьяна по кличке Маша.

По словам Горжанкина, именно она причастна к тому, что Алибасов выпил не те таблетки, после чего и был госпитализирован. Директор Алибасова отметил, что обезьяна совсем недавно поселилась в доме шоумена.

"Вот, оказывается, кто все таблетки перемешал. Обезьяна Маша все сделала. Это таблетки Бари Каримовича", – заявил на камеру Горжанкин, обращаясь к животному.

В комментарии к публикации он отметил, что они с Алибасовым пришли к такому выводу, когда застали обезьяну за подобным действием.

"Сегодня она пыталась сделать то же самое. Когда мы это увидели, нам сразу стало ясно, кто устроил передозировку. Хорошо, что она сама не объелась "Виагры" и других лекарств", – резюмировал директор шоумена.

Алибасов был госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие в начале декабря. Горжанкин, комментируя плохое самочувствие актера, заявил, что причиной могла стать передозировка препаратом "Виагра".

7 декабря Горжанкин сообщил, что помимо "Виагры", шоумен по ошибке выпил гораздо больше таблеток, которые также принимает по назначению врача.

Накануне Алибасов заявил, что готовится стать отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория Полторацкая. После этого супруга Алибасова – 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что намерена подавать на развод.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в МосквеФедосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером третий.

Теги: скандал, Бари Алибасов, Вадим Горжанкин
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