Директор Алибасова рассказал о его самочувствии после передозировки "Виагрой"

Анализы российского шоумена Бари Алибасова частично подтвердили версию его директора Вадима Горжанкина о возможной передозировке препаратом "Виагра".

73-летний российский шоумен и продюсер Бари Алибасов выписан из больницы домой. Об этом 7 декабря сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление директора артиста Вадима Горжанкина.

По словам Горжанкина, анализы Алибасова подтвердили его предположение о возможной передозировке препаратом "Виагра". Он также подчеркнул, что, помимо этого, шоумен по ошибке выпил гораздо больше таблеток, которые принимает по назначению врача.

Директор Алибасова заявил, что они сейчас выясняют, по чьей вине это произошло.

Горжанкин сообщил, что после выписки из больницы Алибасов соблюдает постельный режим и восстанавливает силы.

Алибасов был госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие в начале декабря. Горжанкин, комментируя плохое самочувствие актера, заявил, что причиной могла стать передозировка препаратом "Виагра".

Накануне Алибасов заявил, что готовится стать отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория Полторацкая. После этого супруга Алибасова – 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что намерена подавать на развод.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве. Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером третий.