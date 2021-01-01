"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя

По словам украинского музыканта Святослава Вакарчука, 31 декабря 2020 года он неожиданно убедился: все, что ни делается, – к лучшему.

Вакарчук: Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

2020 год для лидера группы "Океан Ельзи", бывшего народного депутата от партии "Голос" Святослава Вакарчука начался с неприятных звонков и сообщений от недоброжелателей, а закончился телефонным поздравлением от незнакомого поклонника. Об этом он рассказал 31 декабря на своей странице в Facebook.

По словам Вакарчука, после того как год назад "доброжелатели" слили в сеть номер телефона, ему беспрерывно стали звонить "искренние друзья", а "преданные поклонники" писали странные сообщения.

"Одним словом, хотели сделать мои новогодние праздники незабываемыми. С тех пор я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. И вот сегодня у меня зазвонил телефон. Незнакомый номер. И я интуитивно вдруг решил взять трубку", – поделился Вакарчук.

Он рассказал, что дозвонившимся оказался его поклонник, который искренне поздравил артиста и его семью с праздником.

"Я поблагодарил, пожелал ему добра и подумал: "Все, что ни делается, – к лучшему. Когда кто-то в первый день Нового года "сливал" мой номер, он хотел усложнить мою жизнь, а в результате я заканчиваю этот год с чувством радости в душе и благодарности", – подытожил Вакарчук.

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.