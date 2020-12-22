Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2020
 
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"Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что воспринимает свои походы в политику как миссию.

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Вакарчук: Меня карьера политика не интересует
Вакарчук: Меня карьера политика не интересует
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире шоу "Кондратюк у понеділок" на "5 канале", отвечая на вопрос ведущего, будет ли он баллотироваться в Верховную Раду еще раз, заявил, что не интересуется политикой.

"Меня карьера политика не интересует, я это четко показал. Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы, ради власти или резюме. Для меня политика – исключительно миссия помочь другим людям", – заявил он.

По словам Вакарчука, свою помощь он видит в том, чтобы с помощью своей узнаваемости помочь молодым профессиональным политикам стать депутатами.

Посмотреть ответ Вакарчука можно, начиная с 26-й минуты передачи.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года презентовал партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. Во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате. 

Вакарчук дважды уходил из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Теги: Верховная Рада, выборы, Святослав Вакарчук, политика, Игорь Кондратюк
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