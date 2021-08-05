"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене

"Небольшая часть живого выступления для "Нового радио", – написала она.

Maruv появилась в сопровождении своего балета, с которым сама станцевала на сцене. Для выступления она выбрала кожаное боди, под которое надела черный прозрачный топ и колготки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Сексуальная, клевая, настоящая... Огонь", – прокомментировала подписчица anushkina_elena.

"Секс-бомба", – написал r.u.s.77.l.a.n.

"Шикарно", – заявила helga_browny.