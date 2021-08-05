"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене

"Небольшая часть живого выступления для "Нового радио", – написала она.
Maruv появилась в сопровождении своего балета, с которым сама станцевала на сцене. Для выступления она выбрала кожаное боди, под которое надела черный прозрачный топ и колготки.
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"Сексуальная, клевая, настоящая... Огонь", – прокомментировала подписчица anushkina_elena.
"Секс-бомба", – написал r.u.s.77.l.a.n.
"Шикарно", – заявила helga_browny.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.