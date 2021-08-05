Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2021
 
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"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене

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Maruv: Небольшая часть живого выступления для "Нового радио"
Maruv: Небольшая часть живого выступления для "Нового радио"
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram 4 августа поделилась роликом, в котором представила свой концертный номер.

"Небольшая часть живого выступления для "Нового радио", – написала она.

Maruv появилась в сопровождении своего балета, с которым сама станцевала на сцене. Для выступления она выбрала кожаное боди, под которое надела черный прозрачный топ и колготки.

"Сексуальная, клевая, настоящая... Огонь", – прокомментировала подписчица anushkina_elena.

"Секс-бомба", – написал r.u.s.77.l.a.n.

"Шикарно", – заявила helga_browny.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: концерт, певица, балет, Maruv, танец, Анна Корсун
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